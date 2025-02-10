«Этап оказался не так страшен, как его малюют». Женя Беркович прислала первое письмо из колонии

Мяу, привет.

Твое письмо от 6.02.25 принесли прямо днем 7-го, чудеса! Если и дальше так будет, то вообще жить можно. Только скажи там народу, плиз, что читать-то я все очень хочу, а вот писать ответы после карантина, у меня, кажется времени не будет. Тут работают по 2/2 по 12 часов, с 7 до 19 (это официально, на самом деле, еще не знаю). В выходные, видимо, просто офигевать от работы))

Только что видела в окно жирующего котана коровьей расцветки белого с рыжими пятнами.

Звонков пока нет, ждем разрешения от начальства, а оно не раньше вторника будет. Это письмо сдам в понедельник, 10-го.

Здесь работает ФСИН (система телефонных звонков по карточках в телефонах-автоматах), но деньги пока не кидайте: не факт, что старая карта здесь продолжит работать.

Огромное спасибо дяденьке из ОНК! Когда он зашел в камеру с начальником СИЗО, мы с соседкой Сашей чуть не поседели (Женя Беркович, вероятно, имеет в виду Уполномоченного по правам человека в Ярославле Сергея Бабуркина), ибо вообще не поняли, что происходит. Потом я только лыбилась, кивала и утверждала, что ярославское СИЗО нам дом родной и все хорошо, как в доме родном. Так-то видела бы ты то СИЗО, там любой кинохудожник умер бы от счастья, особенно, если снимать хоррор.

Но нас реально встретили супер, все были милы и адекватны, и это было еще до ОНК. Так что спасибо им всем, честно. И вообще сам по себе этап оказался не так страшен, как его малюют. Даже сумки конвой таскал.

Про колонию, пока мало, что понятно, ну и в целом я доросла до позиции, «меньше говори, больше слушай». Ну а в целом пока тоже ничего страшного, лес не валим, об батареи не бьют, даже не орет никто, кроме некоторых барышень, но они просто иначе не умеют разговаривать, да и фиг с ними.

О! Пока писала, передачка пришла. Вот это у вас скорость, спасибо, мяу!

Ж.Б.