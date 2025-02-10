«Этап оказался не так страшен, как его малюют». Женя Беркович прислала первое письмо из колонии
Режиссерка Женя Беркович, осужденная по делу об «оправдании терроризма», прислала своей матери Елене Эфрос первое письмо из исправительной колонии № 3 Костромской области, куда Беркович этапировали в начале февраля.
Письмо с разрешения Эфрос опубликовала «Новая газета». Беркович рассказала, что этап «оказался не так страшен, как его малюют», а в колонии ее встретили «супер» — «все были милы и адекватны».
«Тут работают по 2/2 по 12 часов, с 7 до 19 (это официально, на самом деле, еще не знаю). В выходные, видимо, просто офигевать от работы)) <…> Про колонию, пока мало, что понятно, ну и в целом я доросла до позиции, «меньше говори, больше слушай». Ну а в целом пока тоже ничего страшного, лес не валим, об батареи не бьют, даже не орет никто, кроме некоторых барышень, но они просто иначе не умеют разговаривать, да и фиг с ними», — сообщила режиссерка.
Мяу, привет.
Твое письмо от 6.02.25 принесли прямо днем 7-го, чудеса! Если и дальше так будет, то вообще жить можно. Только скажи там народу, плиз, что читать-то я все очень хочу, а вот писать ответы после карантина, у меня, кажется времени не будет. Тут работают по 2/2 по 12 часов, с 7 до 19 (это официально, на самом деле, еще не знаю). В выходные, видимо, просто офигевать от работы))
Только что видела в окно жирующего котана коровьей расцветки белого с рыжими пятнами.
Звонков пока нет, ждем разрешения от начальства, а оно не раньше вторника будет. Это письмо сдам в понедельник, 10-го.
Здесь работает ФСИН (система телефонных звонков по карточках в телефонах-автоматах), но деньги пока не кидайте: не факт, что старая карта здесь продолжит работать.
Огромное спасибо дяденьке из ОНК! Когда он зашел в камеру с начальником СИЗО, мы с соседкой Сашей чуть не поседели (Женя Беркович, вероятно, имеет в виду Уполномоченного по правам человека в Ярославле Сергея Бабуркина), ибо вообще не поняли, что происходит. Потом я только лыбилась, кивала и утверждала, что ярославское СИЗО нам дом родной и все хорошо, как в доме родном. Так-то видела бы ты то СИЗО, там любой кинохудожник умер бы от счастья, особенно, если снимать хоррор.
Но нас реально встретили супер, все были милы и адекватны, и это было еще до ОНК. Так что спасибо им всем, честно. И вообще сам по себе этап оказался не так страшен, как его малюют. Даже сумки конвой таскал.
Про колонию, пока мало, что понятно, ну и в целом я доросла до позиции, «меньше говори, больше слушай». Ну а в целом пока тоже ничего страшного, лес не валим, об батареи не бьют, даже не орет никто, кроме некоторых барышень, но они просто иначе не умеют разговаривать, да и фиг с ними.
О! Пока писала, передачка пришла. Вот это у вас скорость, спасибо, мяу!
Ж.Б.
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2-й Западный окружной военный суд в июле 2024 года приговорил режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии общего режима по делу об «оправдании терроризма». Поводом для уголовного дела стал их спектакль «Финист ясный сокол», в котором рассказывается о россиянках, уезжающих за женихами в Сирию. В 2022 году спектакль получил премию «Золотая маска».
Апелляционный суд в конце декабря оставил в силе обвинительный приговор, сократив срок Беркович на пять месяцев — до пяти лет и семи месяцев лишения свободы, а Петрийчук — на два месяца — до пяти лет и десяти месяцев.
В начале февраля Беркович этапировали в исправительную колонию № 3, которая находится в поселке Прибрежный Костромской области. Петрийчук, по данным «Новой газеты, в колонию пока не отправили. Она находится в московском СИЗО «Печатники».