В Калининградской области задержали мать семилетнего мальчика, избитого отчимом до смерти

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об истязании (пункты «а», «г», «е» части 2 статьи 117 УК), оставлении в опасности (статья 125 УК) и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (статья 156 УК) в отношении матери семилетнего мальчика, которого избил до смерти отчим.

30-летнюю жительницу Черняховска (ее имя в сообщении СК не называется) задержали в качестве подозреваемой.

По версии следствия, она вместе с мужем с сентября 2023-го по февраль 2025 года избивала двух своих малолетних детей, а также лишала их воды, запугивала и унижала. В том числе, как пишет СК, женщина, зная, что муж повредил руку ее 12-летней дочери, не обратилась за медицинской помощью, чтобы скрыть это.

В феврале подозреваемая, зная, что ее муж избил ее семилетнего сына, не приняла никаких мер, чтобы оказать ему помощь, и оставила ребенка в опасном для его жизни состоянии, что в итоге привело к его смерти.

Мера пресечения в отношении задержанной пока не избрана.

3 февраля стало известно, что в Черняховске пропал семилетний Данила Трехлебов — о его исчезновении в полицию заявила сама мать мальчика. В течение суток его искали волонтеры, затем в убийстве Данилы признался его отчим Сергей Гамма, показавший, где спрятано тело. По версии следствия, отчим избил ребенка, пока матери не было дома, а на следующее утро обнаружил, что тот умер, после чего вывез тело и присоединился к поискам Данилы.

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