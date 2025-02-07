В Белгороде две сотрудницы скорой погибли в ДТП, который устроил BMW, проехавший на красный. Телеграм-каналы пишут, что в автомобиле были военные

В Белгороде автомобиль BMW X7, проехавший на красный свет, врезался в карету скорой помощи, ехавшей на зеленый, погибли две сотрудницы скорой.

Об аварии сообщают местные телеграм-каналы, а также РИА Новости со ссылкой на полицию. Видео момента столкновения появилось в соцсетях.

Авария, как пишут телеграм-каналы, произошла на проспекте Славы. Двое погибших фельдшеров — Ольга Любимова и Марина Паровышник.

По данным телеграм-канала Baza, за рулем устроившей ДТП машины был 31-летний Иса А., а в качестве пассажиров — 28-летний Мурад М. и 28-летний Рамазан Г., которому принадлежит автомобиль. Все трое — военные, пишет Baza. Телеграм-канал утверждает, что, по предварительной информации, в момент аварии водитель был пьян, все трое сейчас находятся в реанимации.

Белгородский телеграм-канал «Пепел» без ссылок на источники также утверждает, что все трое находившихся в BMW — военные: 31-летний Иса Абдурашидов, который был за рулем, и 28-летний Мурад Мусаев, сидевший на пассажирском. Имя третьего не называется, но, как пишет телеграм-канал, вероятно им был 28-летний детский тренер по ММА из Мурманской области Рамазан Гаджимурадов, на которого зарегистрирован автомобиль. Телеграм-канал Shot утверждает, что Гаджимурадов был за рулем.

В полиции заявили, что за рулем был 31-летний водитель, но его имени не назвали. Одному из пассажиров 28 лет, личность третьего устанавливается.