По делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены предъявили обвинение их внучке

Следователи в Самары предъявили обвинение в убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи их внучке — Екатерине Бельской, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Бельскую обвинили в двойном убийстве (пункт «а» части 2 статьи 105 УК). Она арестована. В сообщении СК имена погибших и обвиняемой не называются, но они известны из публикаций СМИ.

По версии следствия, Бельская убила Тархова и его жену «на почве возникших неприязненных отношений», а затем «приняла меры к сокрытию их тел». Убийство, по данным СК, произошло в квартире Тархова в Самаре, где следователи нашли следы раствора щелочи.

«При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, фигурантка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города», — говорится в сообщении СК.

Бельская от показаний отказалась. Следствие проверяет версию о возможной причастности к преступлению других людей.

О задержании Екатерины Бельской стало известно 5 февраля. Как сообщалось, она месяц выдавала себя за убитых и пыталась продать их имущество. По данным СМИ, после убийства Бельская расчленила тела Виктора и Натальи Тарховых, вывезла фрагменты на такси и «раскидывала их в мусорные баки по городу». Близкий к силовикам телеграм-канал Mash утверждает, что сейчас останки бывшего мэра и его жены пытаются найти на мусорном полигоне.

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В Самаре расследуют дело об исчезновении бывшего мэра Виктора Тархова и его жены. Вероятно, они убиты Подозреваемая — их внучка. По версии следствия, она месяц выдавала себя за убитых, пока пыталась продать их имущество

Подробности этой истории

В Самаре расследуют дело об исчезновении бывшего мэра Виктора Тархова и его жены. Вероятно, они убиты Подозреваемая — их внучка. По версии следствия, она месяц выдавала себя за убитых, пока пыталась продать их имущество