МВД России объявило в розыск художницу и активистку Дарью Апахончич. Ее одной из первых внесли в реестр «иноагентов»

МВД России объявило в розыск петербургскую художницу и активистку Дарью Апахончич, сообщает «Медиазона».

В базе розыска ведомства утверждается, что активистку разыскивают «по статье УК». Подробности уголовного дела не уточняются.

Ранее российские суды штрафовали Апахончич по протоколам о непредоставлении отчетов «иностранного агента» в Минюст (часть 2 статьи 19.34 КоАП).

Дарья Апахончич — учительница русского языка, художница-акционистка и активистка. Она известна по акции «Увы-парад» и «Вульва-балет», а также проекту «Отдых 24 часа». Апахончич одной из первых включили в реестр «иностранных агентов» в 2020 году. Художница не живет в России и отправляет в Минюст вместо комиксы и графические эссе.