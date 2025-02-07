Активистку Дарью Козыреву отпустили из СИЗО. Ее обвиняют в «дискредитации» армии из-за того, что она наклеила на памятник Тарасу Шевченко листок с его стихотворением

Петербургскую активистку Дарью Козыреву, обвиняемую в повторной «дискредитации» российской армии, отпустили из СИЗО. Об этом сообщила группа поддержки активистки.

Козыревой назначили запрет определенных действий.

Как уточнил «Ротонде» адвокат Козыревой Рафаиль Поляков, решение вынес Петроградский районный суд. 19-летней активистке запретили пользоваться интернетом, давать публичные комментарии и покидать ночью дом.

Суд в Петербурге арестовал Козыреву по делу о повторной «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 280.3 УК) в конце февраля 2024 года. Ее задержали 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, после того, как она приклеила к постаменту памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко листок с фрагментом его стихотворения «Завещание». Изначально на Козыреву составили административный протокол о неповиновении полиции.

В декабре 2022 года Козырева была задержана полицией за то, что нанесла надпись «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды» на инсталляцию «Два сердца», установленную на Дворцовой площади в честь побратимства Петербурга и Мариуполя. На нее составили административный протокол о «дискредитации» армии. Год спустя Козыреву оштрафовали на 30 тысяч рублей по еще одному протоколу о «дискредитации» армии РФ. Поводом послужил пост активистки во «ВКонтакте», опубликованный 4 марта 2022 года. В нем критиковались внесенные в Уголовный кодекс поправки о «фейках» и «дискредитации» армии, а также говорилось об «империалистической природе войны».

Согласно российскому законодательству, уголовная ответственность за «дискредитацию» наступает, если человек в течение предыдущего года привлекался по аналогичной статье КоАП. В результате на Козыреву завели уголовное дело после того, как задержали за наклейку со стихотворением на памятнике Тарасу Шевченко.

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