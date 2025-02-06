Украинские беспилотники атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске Краснодарского края

Украинские беспилотники атаковали в Приморско-Ахтарске Краснодарского края в ночь на 6 февраля, сообщили российские телеграм-каналы Mash и Astra, ссылаясь на местных жителей.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что украинские военные нанесли удар по аэродрому в Приморско-Ахтарске в ночь на 6 февраля. «Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. Возник пожар. Результаты поражения уточняются», — заявили в Генштабе.

Украинские военные отметили, что российские военные используют аэродром, чтобы запускать беспилотники «Шахед» в направлении Украины, а также обслуживать авиатехнику, которая выполняет задачи в Запорожской и Херсонской областях.

Власти Краснодарского края не подтверждали, что украинские беспилотники атаковали аэродром. При этом глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко сообщал в своем телеграм-канале 5 февраля, что в районе работают системы ПВО. Он также просил жителей не делать фото и видео.

Телеграм-канал Mash в сообщении об атаке на Приморско-Ахтарск опубликовал видеозапись, на которой слышен звук летящего беспилотника. Подлинность записи не подтверждена.

Украинские беспилотники в ночь на 6 февраля также атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. По данным властей, пострадавших и разрушений на земле нет.

Власти Ахтубинского района Астраханской области заявили, что силы ПВО отразили атаку украинских дронов на район. В результате атаки никто не ранен, повреждений нет, сообщили власти.

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь средства ПВО сбили 28 украинских дронов, из них 13 — над акваторией Азовского моря, восемь — в Ростовской области, шесть — в Краснодарском крае и один — в Астраханской области.

Росавиация ночью вводила временные ограничения на работу аэропорта в Волгограде.

Российские войска, в свою очередь, в ночь на 6 февраля атаковали Харьков. Как сообщил глава города Игорь Терехов, удар нанесен по одному из крупнейших рынков в Киевском районе, сгорели несколько торговых павильонов, раненых нет.

В Днепропетровской области, по данным властей, в результате атаки БПЛА повреждены частные дома, раненых нет. Власти Черкасской области заявили, что силы ПВО за ночь сбили шесть «Шахедов», о последствиях атаки не сообщается.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские военные в течение ночи запустили по Украине 77 беспилотников «Шахед» и две ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер-М». По данным украинских военных, силы ПВО сбили 56 дронов «Шахед», а 18 беспилотников-имитаторов упали без негативных последствий.