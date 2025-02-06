Financial Times: в создании европейской системы контроля въезда в ЕС участвовала компания с лицензией ФСБ

Сотрудники московского подразделения французской IT-компании Atos участвовали в 2021 году в закупке программного обеспечения для проекта европейской системы учета посетителей Евросоюза. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на соответствующие документы.

Речь идет о системе въезда/выезда (Entry/Exit System, EES). Предполагается, что она будет собирать данные о въезде и выезде каждого иностранного путешественника, который въезжает в Евросоюз или выезжает из него. Система будет регистрировать персональные и биометрические данные, а также визовый статус въезжающего.

Контракт на создание EES стоимостью 212 миллионов евро выиграли в 2019 году французская Atos и итальянская Leonardo. Система должна была запуститься в ноябре 2024 года, но ее запуск отложили.

Документы, оказавшиеся в распоряжении FT, показывают, что московский филиал Atos работал по лицензии, которая предоставляла ФСБ доступ к его деятельности в стране. Лицензия ФСБ дает разрешение на «разработку, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем». По словам четырех источников издания, сотрудники в Москве «напрямую участвовали в закупке программного обеспечения для пограничной системы» ЕС.

Журналист и исследователь российских спецслужб Андрей Солдатов пояснил Financial Times, что такая лицензия предоставляет ФСБ «черный ход» для доступа к Atos Russia. «Они могут видеть все, над чем работает компания», — сказал он.

По информации FT, Европейская прокуратура (EPPO) начала расследование об участии российского подразделения Atos в проекте EES.

FT пишет, что, в частности, основным контактным лицом для закупки криптографических сертификатов у американской AppViewX для EES была сотрудница Atos в Москве Юлия Плавунова. Один из бывших сотрудников Atos подтвердил, что Плавунова была «часть офиса по закупка» и что она «постоянно участвовала в закупках, связанных с подрядчиками». По его словам, он не знал, что Плавунова находится в России. Он отметил, что это «странно», так как на проект по созданию EES могли быть назначены только сотрудники с «разрешением Евросоюза». Согласно документам, весь персонал, работающий над проектом, должен иметь допуск к информации уровня «секретно» в ЕС, выданный Управлением национальной безопасности в одном из европейских государств.

Сама Плавунова заявила, что покинула Atos в 2021 году, и не может «раскрывать информацию, принадлежащую бывшему работодателю». Она утверждает, что ее работа как покупателя программного обеспечения «не была связана с бизнесом Atos Russia». Плавунова добавила, что «быть россиянином — это не значит работать на ФСБ».

В начале апреля 2022 года Atos объявила о выходе из своих активов в России в связи с российско-украинской войной. В последние недели перед принятием этого решения корпорация «оценивала и сокращала» свое присутствие в России в соответствии с международными санкциями, говорилось в сообщении.