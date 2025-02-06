Датская Carlsberg получила около 320 миллионов долларов за продажу «Балтики»

Датская Carlsberg Group получила около 2,3 миллиарда датских крон (примерно 320 миллионов долларов) при продаже пивоваренной компании «Балтика», говорится в финансовом отчете компании за 2024 год.

Сделка была закрыта в декабре 2024 года. Активы выкупили два менеджера, занимавших в компании руководящие должности, говорится в отчете. Покупатели не называются, но «Интерфакс» писал, что 98,65% акций перешли в собственность ООО «ВГ Инвест», зарегистрированной в августе 2024 года. Ее генеральным директором был вице-президент «Балтики» Егор Гусельников.

Кроме того, группа получила 100-процентные доли в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. Продажа «ознаменовала конец более чем 25-летнего присутствия Carlsberg в России», говорится в отчете.

Carlsberg Group решила уйти из России после начала войны в 2022 году. В июне 2023 года группа объявила, что подписала соглашение о продаже российского бизнеса. В июле Владимир Путин передал доли иностранных акционеров «Балтики» во временное управление Росимуществу, а 2 декабря подписал указ, который вывел активы Carlsberg Group в России из-под временного управления. На следующий день Carlsberg Group объявила, что договорилась о продаже акций «Балтики» двум топ-менеджерам пивоваренной компании.