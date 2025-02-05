ТАСС: у преступника, устроившего взрыв в «Алых парусах», был сообщник. Его объявили в розыск

Оперативники установили личность предполагаемого соучастника преступника, устроившего взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб бизнесмен Армен Саркисян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предполагаемый соучастник преступления объявлен в федеральный розыск. Какой-либо информации о нем, а также о его роли в преступлении источник ТАСС не сообщил.

Взрыв в «Алых парусах» произошел утром 4 февраля. В результате погибли три человека — Армен Саркисян, его охранник и сам преступник (предположительно, он был смертником). Приоритетной версией преступления следствие считает передел сфер влияния, сообщали источники государственных информагентств.

Саркисян — бизнесмен и руководитель федерации бокса самопровозглашенной ДНР. Его считают криминальным авторитетом из близкого окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича и создателем добровольческого батальона «Арбат».

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