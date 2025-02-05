Российская премьер-лига (на фоне отстранения от еврокубков) подешевела на 20% с начала войны. Теперь она стоит меньше чемпионатов Бельгии и Португалии

Стоимость Российской футбольной премьер-лиги с начала войны упала более чем на 20%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на обновленные данные портала Transfermarkt.

Прямо сейчас Transfermarkt оценивает трансферную стоимость всех игроков РПЛ в 895 миллионов евро. Российский чемпионат занимает по этому показателю девятое место в Европе, уступая, помимо , чемпионатам Португалии, Нидерландов и Бельгии.

Перед началом войны стоимость РПЛ оценивалась в 1,13 миллиарда евро, по этому показателю российский чемпионат был на шестом месте в Европе.

После начала полномасштабной войны российские клубы были отстранены от участия в еврокубках, а сборная — от игр чемпионата мира, чемпионата Европы и Лиги наций.

Ограничений для российских игроков на переходы в европейские клубы наложено не было — как и ограничений для иностранцев на выступления в РПЛ. Тем не менее, из-за невозможности игры в еврокубках, многие легионеры высокого уровня отказываются от предложений российских клубов.