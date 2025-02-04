Нила Геймана и его бывшую жену обвинили в насилии и торговле людьми. Иск в суд подала бывшая няня, работавшая в семье

Против британского писателя-фантаста Нила Геймана подан иск, в котором он вместе с его бывшей женой Амандой Палмер обвиняется в торговле людьми и сексуализированном насилии, сообщает Deadline.

Иск в федеральный суд Висконсина подала работавшая в семье Геймана няней Скарлетт Павлович. Она утверждает, что в 2022 году, когда она присматривала за сыном пары, Гейман неоднократно насиловал ее, а жена писателя знала об этом, но ничего не сделала, чтобы его остановить.

В иске также утверждается, что пара намеренно удерживала зарплату Павлович, чтобы держать ее в качестве «экономической заложницы». Павлович требует свыше одного миллиона долларов компенсации, пишет Deadline. Два отдельных иска против Аманды Палмер она подала в суды Нью-Йорка и Массачусетса.

Издание напоминает, что Павлович была одной из восьми женщин, ранее обвинивших Геймана в насилии. Об этих обвинениях в начале января 2025 года написало в большом материале издание Vulture. Павлович тогда рассказывала, что сидела с сыном Геймана и Палмер, когда пара жила на новозеландском острове Уаихеке. По ее словам, Гейман принуждал ее к грубому и унизительному сексу, бил ремнем. Иногда, рассказывала Павлович, она теряла сознание от боли, а однажды Гейман занялся с ней сексом, когда в комнате был его сын.

Вскоре после этого Павлович рассказала жене Геймана, что у них был секс (до рождения ребенка Нил Гейман и Аманда Палмер были в открытых отношениях). Та ответила, что «с такими рассказами» к ней уже приходили 14 женщин.

После выхода этого материала Гейман выпустил заявление, в котором отрицал какое-либо насилие. Он заявил, что мог быть «эмоционально недоступным» и эгоистичным в отношениях, но не вступал в сексуальные связи без согласия. По его словам, его сексуальные отношения с женщинами были добровольными.

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