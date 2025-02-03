В США появится Фонд национального благосостояния

Президент США Дональд Трамп 3 февраля подписал указ о создании Фонда национального благосостояния, сообщает Bloomberg.

Трамп сообщил журналистам в Овальном кабинете, что поручил министру финансов Скотту Бессенту и кандидату на пост министра торговли Говарду Лютнику возглавить работу по созданию фонда.

Бессент, в свою очередь, сообщил, что фонд будет создан в течение следующих 12 месяцев. По его словам, этот вопрос «очень важен в стратегическом плане».

В перспективе этот фонд могут использовать, чтобы купить приложение TikTok, которое продолжает работу в США благодаря решению Трампа, отсрочившему вступление в силу закона о блокировке сервиса, заявил Лютник.

Как будет работать американский Фонд национального благосостояния, пока неясно.

Создание Фонда национального благосостояния — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. В ходе президентской кампании он говорил, что государственный инвестиционный фонд сможет финансировать «великие национальные начинания на благо всего американского народа», в том числе в строительство автомагистралей и аэропортов, а также медицинские исследования.

Как отмечает Bloomberg, фонды национального благосостояния обычно существуют в странах, у которых либо есть большие валютные резервы, как Китай, либо которые получают доходы от продажи нефти или других сырьевых товаров, как Норвегия и Саудовская Аравия. В 20 штатах США есть свои суверенные фонды благосостояния, финансируемые за счет сырьевых товаров или земли.

о фонде благосостояния Норвегии

Норвегия — одна из самых благополучных стран мира, которая богатеет, пока другие государства воюют. Но даже в ее экономике есть проблемы Разбираемся в «загадке» норвежской кроны

о фонде благосостояния Норвегии

Норвегия — одна из самых благополучных стран мира, которая богатеет, пока другие государства воюют. Но даже в ее экономике есть проблемы Разбираемся в «загадке» норвежской кроны