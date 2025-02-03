Администрация президента США Дональда Трампа на непродолжительное время останавливала поставки вооружений Украине из пакетов помощи, одобренных предыдущей администрацией, сообщило 3 февраля агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По их словам, поставки возобновились в минувшие выходные, то есть 1-2 февраля. Отправку оружия из запасов американской армии возобновили после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной идеи прекратить всю помощь Украине, сказали два собеседника агентства.

Сотрудники администрации Трампа расходятся во мнениях относительного того, насколько США должны оказывать помощь Киеву, отправляя оружие из своих запасов, сказал один из источников Reuters. По выражению агентства, появление информации о короткой паузе в поставках показывает, насколько интенсивное обсуждение идет внутри администрации.

Белый дом не ответил на запрос журналистов о комментарии.

Дональд Трамп заявил 3 февраля, что рассчитывает заключить с Украиной соглашение, по которому Киев будет получать помощь от США в обмен на редкоземельные металлы.

После вступления Дональда Трампа в должность президента власти США не объявили ни об одном пакете помощи Украине, при этом предполагалось, что поставки, одобренные администрацией предыдущего президента Джо Байдена будут продолжаться еще несколько месяцев.

Агентство Reuters сообщило в своем расследовании, выпущенном 3 февраля, что администрация Джо Байдена в течение 2024 года тормозила поставки оружия в Украину, в том числе из-за того, что опасалась эскалации со стороны России.

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