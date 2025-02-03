Пятерых участниц Pussy Riot заочно арестовали по статье о распространении «фейков» про армию

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал участниц панк-группы Pussy Riot Марию Алехину, Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер по обвинению в распространении «фейков» про армию (пункты «б» и д» части 2 статьи 207.3 УК), пишет «Медиазона».

Карточек дел на сайте суда не нашлось. По данным «Медиазоны», заседания по всем пятерым участницам прошли в один день в конце января.

Все пятеро заочно арестованных судом, как отмечает «Медиазона», участвуют в концертном туре Riot Days по книге Марии Алехиной. В ходе гастролей они собирают средства для детской больницы «Охматдет» в Киеве, поврежденной в июле 2024 года российским ракетным ударом.

В сентябре стало известно, что Борисову, Буркот, Петрову и Плетнер добавили в базу розыска МВД России. По данным «Медиазоны», они были объявлены в розыск не позднее июля. Тогда же в базу розыска повторно добавили Марию Алехину. Она рассказывала, что участники Pussy Riot решили проверить себя в базе после того, как одной из них пришло смс о наложении ареста на российский банковский счет в связи с уголовным делом.

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