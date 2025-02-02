«НГС»: театр «Красный факел» «по рекомендации силовиков» снял с постановки спектакль «Дело» о шулере, дающем взятку чиновнику

В новосибирском государственном театре «Красный факел» сняли с показа спектакль «Дело», который должен был пройти 1 февраля.

О замене спектакля театр сообщил в своих соцсетях и на сайте. «По техническим причинами сегодня на Большой сцене вместо спектакля «Дело» мы покажем «Поминальную молитву»», — говорится в сообщении.

По данным местного портала «НГС», который ссылается на несколько источников, спектакль был снят «по настоятельной рекомендации силовиков». «Реакции правоохранительных органов якобы предшествовала жалоба от недовольного зрителя. Предполагается, что «Дело» в репертуаре театра больше не появится, — сказал один из собеседников «НГС».

Глава пресс-службы «Красного факела» Юлия Щеткова в переписке с «НГС» заявила, что спектакль снят по техническим причинам. На сайте театра страница спектакля на момент написания новости была доступна.

«Дело» — сатирическая драма авторства Александра Сухово-Кобылино, вторая часть его трилогии Сухово-Кобылина «Картины прошедшего», изданной в 1860-х годах. В новосибирском театре ее поставил режиссер Дмитрий Егоров. Премьера постановки состоялась в сентябре 2020 года.

По сюжету светский шулер Михаил Кречинский, пытается дать взятку статскому советнику, чтобы помочь бывшей невесте Лидии Муромской решить проблемы с законом. «Афиша» описывала эту постановку так: «Первый акт спектакля обманчиво традиционен — ни дать ни взять костюмная драма. Но как только действие из гостиной Муромских переносится в кабинеты чиновников, начинается совсем другая история. Переписка в мессенджерах, полиция в бронежилетах, журналисты с камерами и слоганы #ямыМуромские не оставляют сомнений по поводу времени действия».

В конце декабря 2022 года «Красный факел» отменил спектакли режиссера Тимофея Кулябина, уехавшего из России вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, а затем уволил с поста директора отца Тимофея Александра Кулябина. В январе 2023 года Кулябина-старшего задержали по делу о крупной растрате. Следствие утверждало, что он незаконно выплачивал надбавки к зарплате своего сына. В январе 2024-го прокуратура ужесточила обвинение и вменила Кулябину превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Суд приговор пока не вынес.