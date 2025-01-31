Жителя Бурятии, который два месяца дрейфовал в лодке в Охотском море, обвинили в нарушении правил безопасности. Его брат и племянник тогда погибли

Следователи предъявили обвинение в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта (статья 263 УК РФ) Михаилу Пичугину, пережившему двухмесячный дрейф в Охотском море. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Станислав Асташенко.

«Пичугину было предъявлено обвинение в совершении преступления по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), что повлекло за собой смерть двух [лиц]. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, находится на завершающей стадии», — заявил Асташенко.

Эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

По его словам, Пичугин во время плавания нарушил правила безопасности при пользовании маломерными судами. Асташенко утверждает, что подвесной мотор судна находился в неудовлетворительном состоянии из-за того, что Пичугин не соблюдал правила его эксплуатации.

Летом 2024 года житель Бурятии Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и племянником Ильей отправились в путешествие к Шантарским островам. Они возвращались на катамаране «Байкат» от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону Охи на север Сахалина через Сахалинский залив. 9 августа связь с ними была потеряна. В середине октября катамаран был обнаружен в Охотском море. На борту лодки оказался один выживший — Михаил Пичугин, его брат и племянник погибли.

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