Задержаны трое посредников в передаче взятки от директора «Фонбет» сотрудникам МВД и ФСБ

Следственный комитет РФ сообщил 31 января, что следователи задержали в Московской области «еще троих посредников в передаче взятки от генерального директора букмекерской компании должностным лицам». В сообщении СК не уточняется, о ком идет речь, российские СМИ пишут, что это дело гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина.

Среди задержанных — один из начальников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по Центральному административному округу Москвы, адвокат и бывший полицейский. Имена задержанных не приводятся. Всем троим предъявили обвинения в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК).

По версии СК, Анохин пытался помешать следственным органам расследовать «хищение бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы». По информации «Коммерсанта», речь о футбольном клубе «Химки», гендиректором которого Анохин был в 2020-2021 годах. По данным ТАСС, речь идет о хищении денег, выделенных на развитие спорта в Москве.

Анохин не хотел, чтобы следователи получили результаты проверки, которую провели сотрудники ФСБ и управления по экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве. Для этого, заявили в СК, Анохин в декабре 2024 года через цепочку посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей.

Следственный комитет установил, что 10 из 60 миллионов рублей получил начальник ОЭБиПК в Центральном округе Москвы, который должен был передать деньги неустановленным полицейским. Еще 10 миллионов рублей, как сообщили в СК, планировали передать оперативнику ФСБ. Но этот сотрудник и один из посредников сообщили о предложении ФСБ, после чего спецслужба контролировали все дальнейшие действия подозреваемых, пишет «Коммерсант». После передачи денег Анохина и ряд посредников задержали.

Ранее стало известно, что по делу о взятке проходят юрист Степан Грицков, который в последнее время работал частным детективом, а также замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол. Анохин, Грицков и Бивол арестованы. Как сообщает ТАСС, Бивол признался, что за услуги посредника получил от Анохина 2,5 миллиона рублей.

В ходе расследования выяснилось, что посредники забрали у Анохина большую часть из взятки в 60 миллионов рублей, сообщили ТАСС и «Коммерсант». По их информации, за свои посреднические услуги они взяли 50 миллионов рублей, а оставшиеся 10 миллионов рублей передали сотруднику ФСБ.

По информации ТАСС, Анохин может стать фигурантом новых уголовных дел о взятках в особо крупном размере.

Сергей Анохин — бывший функционер Московской федерации футбола, Российского футбольного союза, глава футбольного клуба «Химки». С апреля 2022 года он возглавлял компанию «Фонбет».

После задержания Анохина «Фонбет» сообщил, что он больше не занимает пост гендиректора, однако сам Анохин по-прежнему считает себя главой компании. «Фонбет» подал к Анохину иск о защите деловой репутации на 100 миллионов рублей.