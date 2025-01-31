В Татарстане произошла крупная утечка нефтепродуктов. Росприроднадзор сообщил об этом спустя два дня

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора в Татарстане 31 января сообщило, что в Лениногорском районе произошла утечка нефтепродуктов. Площадь загрязнения, по данным ведомства, составила 2000 квадратных метров. При этом информация об утечке поступила в управление еще 29 января, заявили в Росприроднадзоре.

Ведомство сообщило, что его представители взяли на экспертизу образцы загрязненной почвы около Новочершилинского сельского поселения. По итогам анализов «будет рассчитан ущерб», «виновным лицом» в Росприроднадзоре назвали компанию АО «Транснефть-Прикамье»,

В самой компании 29 января рассказали, что на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев в Лениногорском районе упало давление. АО «Транснефть-Прикамье» утверждает, что на место аварии сразу отправили аварийные службы. «Объем выхода нефти» там оценили в 8,5 кубических метра. «Ситуация не представляет опасности для жителей и окружающей среды и не окажет влияния на потребителей», — заявили тогда в компании.

15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили около 9,2 тысячи тонн нефтепродуктов, в море попало около четырех тысяч тонн. Со дня аварии устранять ее последствия помогают десятки тысяч волонтеров.

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