Суд обязал Виталия Милонова выплатить 150 тысяч рублей юристке ЛДПР в Горловке. Он обвинял ее в измене родине и работе на Украину

Кировский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства, который юристка ЛДПР Ирина Воскобойникова подала к депутату Госдумы Виталию Милонову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 31 января.

Суд посчитал, что «сведения о Воскобойниковой как об изменнике родины, сотрудничающей со специальными службами Украины», не соответствуют действительности, и обязал Милонова опровергнуть эту информацию в своем телеграм-канале.

Также суд обязал Милонова выплатить Воскобойниковой 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Юристка ЛДПР в иске требовала от Милонова один миллион рублей.

Адвокат Ирина Баханович, представляющая интересы Воскобойниковой, прокомментировала решение суда в телеграм-канале: «Безусловно вместо извинений ждем апелляционную жалобу». Виталий Милонов решение суда пока не комментировал.

Ирина Воскобойникова — юристка партии ЛДПР в Горловке, расположенной на территории самопровозглашенной ЛНР. Она обратилась в суд из-за конфликта, произошедшего между ней и Милоновым 14 июля 2023 года.

Адвокат Баханович утверждала, что Милонов «ворвался в отделение ЛДПР» и начал угрожать Воскобойниковой, а «также орать, что она работает на СБУ» (то есть на Службу безопасности Украины — прим. «Медузы»). Баханович говорила, что после этого события Воскобойникову госпитализировали с инсультом. Из-за случившегося депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой заявил, что «как бы депутат Милонов» напал на Воскобойникову.

Виталий Милонов отрицал, что нападал на юристку ЛДПР в Горловке. Он утверждал, что Воскобойникова администрировала чат, где состояли люди, недовольные военной службой, и жены военных. Милонов заявил, что Воскобойникова публиковала в чате телефоны военных и адреса мест расположения подразделений ВС РФ, из-за чего их пришлось передислоцировать. По его словам, он пришел в отделение ЛДПР в Горловке, чтобы узнать, почему Воскобойникова публикует личные данные военных.