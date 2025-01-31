На фоторедактора «Медузы» Евгения Фельдмана составили протокол об участии в «нежелательной» организации

Гагаринский районный суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП) в отношении фотографа и фоторедактора «Медузы» Евгения Фельдмана. Об этом сообщает «Медиазона».

Что конкретно стало причиной составления протокола на Фельдмана, неизвестно.

Евгений Фельдман работает в «Медузе» с 2021 года.

Согласно подсчетам «Медиазоны», в течение 2024 года российские суды назначили 81 административный штраф журналистам и читателям независимых СМИ, которые объявлены властями РФ «нежелательными» организациями. Среди изданий больше всего протоколов пришлось на «Медузу» — 45 штрафов по статье 20.33 КоАП. Следом идут «Радио Свобода» (12 протоколов), «Дождь» (девять протоколов). В основном суды назначали штрафы журналистам или экспертам, которые так или иначе участвовали в создании материалов. Штрафы об участии в «нежелательной» организации назначали журналистам «Медузы», в том числе Андрею Перцеву, Елизавете Антоновой, Светлане Рейтер, Антону Хитрову и другим.

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года.