Израиль начал выдавать палестинским заключенным, которых выпускает в обмен на заложников, браслеты с надписью «Вечный народ не забывает»

Управление тюрем Израиля начало выдавать палестинским осужденным, которых освобождают в рамках сделки по прекращению огня в секторе Газа, специальные браслеты. Об этом сообщает израильский Channel 12

На них указан идентификационный номер, а также текст «Вечный народ не забывает» и «Я преследую врагов моих и настигаю их» на иврите и арабском языке.

Когда именно выпущенным на свободу палестинцам начали выдавать эти браслеты, в сообщении Channel 12 не уточняется.

20 января три израильтянки, находящиеся в плену у ХАМАС и отпущенные на свободу в рамках соглашения о прекращении огня, получили от боевиков «подарочные пакеты». В них были карты сектора Газа, фотографии времен нахождения женщин в плену и «свидетельства об освобождении», с которыми их сфотографировали. Боевики заставили заложниц позировать и улыбаться, показывая «свидетельства». Израильские чиновники назвали эти действия «циничной психологической эксплуатацией женщин, которые были лишены свободы чудовищами»

Правительство Израиля и террористическая группировка ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 19 января. За это время боевики отпустили 15 израильских заложников, а Израиль освободил из тюрем 400 осужденных палестинцев.