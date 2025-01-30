В Аргентине повторно посадили в тюрьму двух фигурантов дела о контрабанде почти 400 килограммов кокаина, найденного в школе при посольстве РФ

В Аргентине повторно заключили под стражу двух выходцев из России, бывшего полицейского Ивана Близнюка и корабельного механика Александра Чикало, которые ранее отбыли тюремный срок по делу о контрабанде кокаина из Латинской Америки в Россию. Об этом адвокат Лилиана Борисюк, представляющая интересы Близнюка, сообщила телеканалу «Настоящее время» 30 января.

По словам адвоката, обоих фигурантов дела задержали в конце декабря 2024 года, после чего поместили в тюрьму Маркос-Пас под Буэнос-Айресом.

Близнюк и Чикало, по версии аргентинской прокуратуры, входили в преступную группу, которая хранила на территории школы при посольстве РФ крупную партию кокаина, предназначенную для контрабанды в Россию. Их задержали в феврале 2018 года, после чего поместили в уже упомянутую тюрьму Маркос-Пас. Аргентинский суд в апреле 2022 года назначил Близнюку семь лет и семь месяцев тюрьмы, а Чикало — шесть лет. Вскоре после приговора оба вышли на свободу условно-досрочно: Чикало в июне 2022-го, а Близнюк — в сентябре того же года.

Однако прокурор Авель Кордоба потребовал пересмотреть приговор Близнюку и Чикало, поскольку, по версии обвинения, они играли более важную роль в преступном сговоре, чем считалось ранее. В итоге Верховный суд Аргентины в сентябре 2024 года увеличил срок заключения Близнюка до 10 лет, а Чикало — до восьми лет.

Защита пытается оспорить повторное заключение под стражу Близнюка и Чикало.

Аргентина и Россия провели в феврале 2018 года операцию против наркоторговцев и задержали шестерых человек, которых обвинили в контрабанде кокаина в Россию. Следствие установило, что в декабре 2016 года в здании школы на территории посольства РФ в Аргентине нашли 12 чемоданов, в которых находилось около кокаина стоимостью 50 миллионов евро. В ходе спецоперации партию наркотического вещества заменили мукой, а чемоданы оснастили GPS-датчиками. После того, как кокаин отправили в Россию на самолете бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, участников преступного сговора задержали.

По версии следствия, контрабанду кокаина организовал бизнесмен Андрей Ковальчук. Также в схеме участвовали аргентинский полицейский Иван Близнюк и механик Александр Чикало, которые руководили фондом «Русские православные меценаты в Латинской Америке». Кроме того, по делу проходили бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Все фигуранты дела отрицали вину. Близнюк и Чикало утверждали, что их оклеветал сотрудник посольства России в Аргентине Олег Воробьев, проходивший по делу как свидетель.

Четырех обвиняемых — Ковальчука, Абянова, Калмыкова и Худжамова — судили в России. Дорогомиловский суд Москвы в декабре 2021 года дал им от 13 до 18 лет лишения свободы. Максимальный срок получил Ковальчук — 18 лет в колонии строгого режима.

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