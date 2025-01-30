Бывшего главу кемеровского отделения «Голоса» Сергея Пискунова приговорили к четырем годам и месяцу колонии

Суд в Кемеровской области приговорил бывшего главу кемеровского отделения движения наблюдателей «Голос» Сергея Пискунова к четырем годам и одному месяцу лишения свободы. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета. Как уточняет «Медиазона», приговор вынес Беловский районный суд.

Пискунова признали виновным в нарушении деятельности «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ) и развратных действиях (часть 2 статьи 135 УК РФ).

По версии следствия, Пискунов делал посты во «ВКонтакте», не указывая, что объявлен Минюстом России «иностранным агентом». Кроме того, следствие утверждает, что в декабре 2023 года Пискунов переписывался с несовершеннолетней и якобы просил ее сделать фотографии в обнаженном виде за деньги.

Сергея Пискунова задержали в феврале 2024 года в Алтайском крае на пропускном пункте «Веселоярск» на границе с Казахстаном. За несколько дней до этого домой к нему пришли сотрудники уголовного розыска. Тогда же у Пискунова провели обыск, после которого его привезли в отдел полиции, где допрашивали сотрудники ФСБ и Центра «Э». По словам самого Пискунова, допрос продлился два часа и все это время он сидел на стуле «в одном нижнем белье».

12 февраля государственное РИА Новости опубликовало постановление следствия, в котором говорится, что в отношении Пискунова возбуждено уголовное дело о ненасильственных развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет (часть 2 статьи 135 УК). В документе говорится, что с 18 декабря 2023-го по 9 января 2024-го Пискунов якобы переписывался в телеграме с девочкой, «достигшей 12-летнего возраста, но не достигшей 14-летнего возраста», и просил ее прислать интимные фотографии.

Сергей Пискунов возглавлял кемеровское отделение «Голоса» и сотрудничал с региональным отделением партии «Яблоко» при организации наблюдения за выборами. В сентябре 2021 года Минюст объявил Пискунова «иностранным агентом». Он рассказывал, что поводом для этого стали два денежных перевода: на 9222 рублей от признанного ранее «иноагентом» фонда «Лига избирателей» и на 950 рублей от некоего гражданина Таджикистана.

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