BBC News: Абрамович недоплатил до миллиарда фунтов стерлингов Великобритании, пытаясь избежать уплаты налогов на инвестиции в хедж-фонды

Российский миллиардер Роман Абрамович, вероятно, должен до одного миллиарда фунтов стерлингов Великобритании, так как пытался избежать уплаты налогов на инвестиции в хедж-фонды. Об этом говорится в расследовании BBC News и Бюро журналистских расследований (The Bureau of Investigative Journalism). В своем материале журналисты ссылаются на более чем 400 тысяч файлов и 72 тысячи электронных писем, полученных в результате утечки кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus. Текст журналистов — часть проекта (Cyprus Confidential).

Согласно утекшим документам, Абрамович инвестировал значительную часть своего состояния, приобретенного в 1990-е годы. Он вложил деньги в компанию Keygrove Holdings Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. В свою очередь сеть компаний, зарегистрированных в той же юрисдикции и принадлежащих Keygrove, инвестировала полученные деньги в западные хедж-фонды. Речь идет о шести миллиардах долларов в период между концом 1990-х и началом 2020-х годов.

По оценке журналистов, эти инвестиции принесли Абрамовичу 3,8 миллиарда долларов. Журналисты утверждают, что в центре схемы находился Евгений Швидлер — миллиардер и бывший директор лондонского футбольного клуба «Челси», которым владел Абрамович. Теперь он находится под санкциями из-за связей с Абрамовичем.

Из утекших документов следует, что директора компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, передали Швидлеру широкие полномочия по управлению ими. В то время Швидлер жил в Великобритании, а в 2010 году получил британское гражданство. Как поясняет «Би-би-си», если управлением компаниями занимается человек, находящийся в Великобритании, то прибыль должна облагаться налогом так, как если бы это была британская компания. Журналисты ссылаются, в частности, на генеральные доверенности, которые дали Швидлеру «насколько возможно широкие полномочия» и «полную власть делать все что угодно» в отношении инвестиционных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

С 2008 года, как утверждается в расследовании, Швидлер получил полномочия управлять инвестициями Keygrove, которая владела компаниями на Британских Виргинских островах, через другую компанию.

Журналисты также обратили внимание на иск, который в сентябре 2023 года Комиссия по ценным бумагам США подала к компании из Нью-Йорка Concord Management. Из него следовало, что у Concord был только один клиент — Роман Абрамович. Фирма, как утверждается, консультировала миллиардера по вопросам инвестиций для его компаний на Британских Виргинских островах. В иске также есть некий «Человек В», который описан там как «давний близкий соратник» Абрамовича, который принимал решения об инвестициях для бизнесмена. Он был «контактным лицом для получения советов об инвестициях» и «для принятия или передачи решений о том, стоит ли совершать рекомендуемые транзакции». Изучив утекшие документы, журналисты пришли к выводу, что «Человек В» — это Евгений Швидлер.

Согласно утекшим документам, значительные суммы из необлагаемой налогом прибыли от инвестиций хедж-фондов Абрамовича проходили через сеть компаний, после чего попадали в «Челси». Так, инвестиции хедж-фондов перетекали обратно в компании на Британских Виргинских островах, а затем в Keygrove. После этого Keygrove давала деньги в долг другим компаниям Абрамовича, которые, в свою очередь, одалживали средства Camberley International Investments Ltd — компании, созданной для финансирования «Челси».

По словам специалиста по налогам Риты-де ле Фериа, свидетельства того, что резидент Великобритании (то есть Швидлер) принимал стратегически важные решения об инвестициях хедж-фондов — «ясный индикатор», что «гигантская» прибыль должна облагаться налогом в Великобритании.

Адвокаты Абрамовича в разговоре с журналистами заявили, что бизнесмен «всегда обращался за независимым профессиональным советом к экспертам по налогам и законам» и «поступал согласно полученным рекомендациям». Он отрицает, что знал что-либо о неуплаченных налогах или лично несет ответственность за эти неуплаченные налоги.

В свою очередь адвокаты Швидлера заявили, что журналисты взяли за основу «конфиденциальные документы о бизнесе, которые показывают неполную картину», поэтому делают «серьезные и ошибочные выводы о поведении господина Швидлера». Они утверждают, что «структура инвестиций» была предметом «очень аккуратного и детализированного налогового планирования, произведенного при участии и по советам ведущих налоговых консультантов».

В первой части расследования BBC News и Бюро журналистских расследований говорилось, что кипрская компания Blue Ocean Yacht Management, принадлежащая Абрамовичу, создала фиктивный бизнес по аренде суперъяхт, которыми пользовался сам предприниматель — это было сделано с целью уклонения от уплаты налогов. Всего с 2005 по 2012 год Абрамович таким образом не доплатил десятки миллионов евро налогов, утверждают журналисты.

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