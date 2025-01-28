Правительство Украины уволило замминистра обороны. Глава Минобороны обвинял его в провале закупок для армии

Правительство Украины уволило заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает «Громадське».

Увольнение Клименкова анонсировал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Отставка замминистра произошла на фоне конфликта Минобороны с Агентством оборонных закупок (агентство Минобороны Украины — прим. «Медузы). 24 января Умеров заявил, что закупки оружия во время войны были осложнены политическими играми, «сливами» контрактов и пиаром бездействия.

«Закупки оружия, которые должны быть закрытыми во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в «Амазон», где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соизмеримыми с пиаром в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали», — рассказал министр.

Он добавил, что в связи с этим его заместитель Дмитрий Клименко будет уволен, а контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Марией Безруковой продлен не будет. Они, по словам Умерова, «провалили» работу по закупкам для армии.

В свою очередь Агентство оборонных закупок заявило, что продолжит работать под руководством Безруковой, так как Наблюдательный совет единогласно принял решение о продлении контракта с ней и только он имеет полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора. Анонсирование нового руководителя агентство назвало в своем заявлении давлением на Наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на «ручной режим».

«РБК Украина» напоминает, что Минобороны Украины недавно оказалось в центре скандала из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средства и задержках в поставках необходимого вооружения для ВСУ. В частности, утверждалось, что Агентство оборонных закупок закупало противотанковые мины, изготовленные еще в 1941 году, по цене около 600 евро за единицу.