Курский министр уволилась после конфликта с Хинштейном. Он критиковал ее за отпуск в Индии

Временно исполняющая обязанности министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял покинула свой пост. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Мусьял написала заявление на увольнение по собственному желанию 27 января.

Увольнению министра предшествовал ее конфликт с врио губернатора региона Александром Хинштейном.

20 января Хинштейн раскритиковал Мусьял за отпуск в Индии. По его мнению, должностные лица во время войны должны уведомлять о своем выезде за границу.

«Формально она не является секретным носителем и согласовывать свой выезд за рубеж не должна. Но, коллеги, давайте здесь определимся, что любой выезд за рубеж сотрудников, тем более ответственных, правительства Курской области и администрации губернатора без уведомления быть не может. Мы с вами существуем в совершенно других реалиях, мы живем и работаем в воюющем регионе… Я сейчас даже не беру сторону моральную, когда не вся наша земля еще освобождена, когда люди находятся, прямо скажем, в тяжелом положении, ехать на этом фоне отдыхать за рубеж… у меня вызывает это, мягко скажем, непонимание», — говорил Хинштейн, добавив, что «поручил разработать порядок уведомления, чтобы исключить подобные выезды».

В ответ Мусьял заявила, что уведомляла руководителя администрации Курской области о выезде за пределы России — «в дружественную нашей стране Индию, богатую своим культурным наследием». Она добавила, что по российскому законодательству не должна согласовывать выезды за пределы России.

После этого Хинштейн опубликовал в своем телеграм-канале фото заявления министра на отпуск. В нем она уведомляет об отпуске, дата на документе — 19 декабря 2024 года. Бумага подписана Хинштейном. О поездке за границу в заявлении не говорится.