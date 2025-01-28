Google переименует на картах Мексиканский залив в Американский для пользователей из США

Корпорация Google переименует в сервисе Google Maps (Карты) Мексиканский залив в Американский для пользователей из США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

Изменение появится после того, как будет обновлена Информационная система географических названий (GNIS) — база данных об объектах, находящихся в США и на подконтрольных им территориях.

В Google заявили, что следуют своей давней практике менять названия, если они были обновлены в официальных правительственных источниках.

25 января президент США Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, а на Аляске — в Мак-Кинли. «Эти изменения подтверждают стремление страны сохранить исключительное наследие США и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности», — говорилось в сообщении министерства внутренних дел США.

Google также переименует в своих картах пик Денали на Аляске.

В компании заявили, что «официальные названия различаются в разных странах, пользователи Google Maps видят официальное местное название». «Все остальные в мире видят оба названия. Это применимо и здесь», — сказали в Google.

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