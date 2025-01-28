Главу камчатского отделения «Яблока» Владимира Ефимова приговорили к двум годам колонии-поселения по делу о «дискредитации» армии

Городской суд Петропавловска-Камчатского приговорил к двум годам колонии-поселения 70-летнего руководителя камчатского отделения партии «Яблоко» Владимира Ефимова.

Его, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда, признали виновным в «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Ефимову также запретили в течение четырех лет делать публикации в интернете, администрировать сайты и каналы в интернете.

В марте 2023 года городской суд Петропавловска-Камчатского приговорил Ефимова к штрафу в 200 тысяч рублей по уголовному делу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Позже штраф заменили на полгода ограничения свободы. Дело возбудили из-за публикаций Ефимова в фейсбуке, которые были посвящены российским обстрелам украинских городов.

Как уточняет «Интерфакс», суд еще в первом приговоре запретил Ефимову делать публикации, но он продолжил «писать на ту же тему».

В судебном производстве находится еще одно дело Ефимова. Его обвиняют в демонстрации нацистской символики. Поводом для дела стал пост в фейсбуке, в котором Ефимов сравнивал российского певца Шамана с молодым нацистом из «Гитлерюгенда» в антифашистском фильме Боба Фосса «Кабаре».

По данным «ОВД-Инфо», за 2024 год в российские суды поступило 2047 административных дел по статье 20.3.3 КоАП о «дискредитации» армии. По уголовной статье о «дискредитации» армии возбуждено 222 уголовных дела.

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