Против сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Владимира Бурдина возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью

Против сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Бурдин находится в СИЗО.

«Вечерние ведомости» со ссылкой на источники пишут, что 27 января суд отклонил апелляцию адвокатов музыканта на продление меры пресечения.

По информации издания, инцидент, из-за которого возбудили уголовное дело, произошел в ноябре. Во время конфликта Бурдин ударил человека ножом. Другие подробности неизвестны. Сколько времени Бурдин провел в СИЗО, также не сообщается.

В 2018 году Лефортовский суд Москвы отправил Бурдина на принудительное лечение в психиатрическую больниц. В ноябре 2017 года музыкант был задержан за драку в продуктовом магазине «Магнит», во время которой нанес ножевое ранение одному из посетителей. Бурдину было предъявлено обвинение по аналогичной статье - причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Сам Бурдин говорил, что человек, которого он ранил, оказался бывшим спецназовцем. Тот начал приставать к его жене еще около супермаркета, а затем в магазине угрожал супругам убийством и расправой.

Бурдин — участник первого состава группы «Смысловые галлюцинации». Он играл в группе на гитаре и ударных до 1993 года. Считается, что именно Бурдин является автором строчки «Вечно молодой, вечно пьяный», легшей в основу одной из самых известных песен группы.

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