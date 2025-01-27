Хинштейн объявил взыскание чиновнику, назвавшему сумму ущерба от боевых действий в Курской области

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание врио министра восстановления и развития региона Алексею Карнаушко, который назвал сумму ущерба от вторжения ВСУ в регион.

На совещании правительства Хинштейн заявил, что видел комментарий Карнаушко, в котором тот называл конкретную цифру, необходимую для восстановления региона. Речь идет о комментарии Карнаушко в пресс-центре ТАСС 23 января, где он заявил, что оценивает ущерб, нанесенный Курской области вторжением ВСУ, в сумму около 750 миллиардов рублей.

В связи с этим, как сказал Хинштейн, Карнаушко «имел объяснение» с ним. «Я хочу для всех — и членов правительства, и всех, кто сейчас меня слышит и видит, еще раз четко и ясно довести позицию: ни о каких расчетах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине — мы не освободили до конца всю нашу территорию», — сказал Хинштейн.

Обращаясь к Карнаушко, он добавил, что «недопустимо какие-либо цифры, суммы и оценки давать». «Все они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер», — заявил Хинштейн.

После этого Хинштейн заявил, что объявляет Карнаушко взыскание, формат и порядок которого нужно обсудить с администрацией.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Хинштейна, сказал, что подсчитать «достоверные цифры» действительно невозможно, пока «не завершено освобождение полное наших территорий», а в остальном это «прерогатива руководителя региона, и он использует свои права».