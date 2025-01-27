Белгородский губернатор предложил отказывать в поступлении в вузы подросткам, совершающим преступления против государства, военных и «в отношении оценки СВО»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть вопрос об отказе в учебе в государственных вузах и техникумах подросткам, которые «совершают противоправные действия» в отношении военных.

На совещании правительства Белгородской области Гладков предложил «посоветоваться на уровне общественного обсуждения». По его словам, когда «идет агрессивная информационная борьба», нужно защищать детей, конституционный строй, регион и страну. Но это не всегда удается, и «возникают условия для создания противоправных действий со стороны подростков».

Если ребенок совершает, например, противоправное действие в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках — мое предложение рассмотреть вопрос о недопущении в будущем, например, получать образование в техникумах и вузах государственных.

Мы — за каждого ребенка. Но мы за то, чтобы повысить ответственность у каждого. <…> Мы же видим, насколько сейчас высока оценка со стороны судов, когда человек совершает противоправное действие и получает большие сроки. Кому-то кажется, что это квест, а заканчивается все бедой.

Он добавил, что предлагает обсудить этот вопрос на уровне коллективов школ, родительских собраний и с самими детьми. «Тебе кажется: ты поиграл, написал нехорошие слова на церкви или что-то там высказался, и у тебя жизнь‑то изменилась — и к сожалению, не в лучшую сторону», — сказал Гладков.

Альтернативой, по его мнению, в таком случае могут быть частные вузы и колледжи, но государство будет «крайне негативно» относиться к тем, кто совершил правонарушение. «Если в семье это происходит, а семья обращается за формой государственной поддержки, то давайте рассматривать, насколько государство должно поддерживать эти семьи, которые не могут вместе со школой воспитать ребенка», — добавил Гладков.

По его словам, если дети будут думать, что «я несовершеннолетний, и мне все простят», все «будет очень грустно». «Если ты допускаешь преступление в отношении государства, несмотря на твой возраст, у тебя начинаются необратимые изменения впоследствии», — сказал он.