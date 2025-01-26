В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах. Лукашенко переизбирается на них в седьмой раз

В Беларуси в 8:00 открылись участки для голосования на президентских выборах, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

Помимо Александра Лукашенко, который избирается в седьмой раз подряд, в бюллетенях для голосования еще четыре кандидата — председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич. председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, предпринимательница Анна Канопацкая и первый секретарь Коммунистической партии Сергей Сыранков.

На досрочном голосовании явка, по данным ЦИК, составила 41,81%. Как отмечает «Зеркало», это рекордный показатель на выборах в Беларуси.

Голосование завершится в 20.00.

В Еврокомиссии заявили, что не считают предстоящее голосование в Беларуси демократическим. «Что касается выборов в Беларуси, это совершенно недемократическое мероприятие. Выборы — это полная фиктивность, и это не выборы, когда вы заранее знаете, кто победит», — сказала представительница внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер. В Европарламенте призывали страны ЕС и все международное сообщество «категорически отвергнуть» предстоящие выборы в Беларуси как фиктивные. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также говорила, что ни белорусы, ни международное сообщество результаты так называемых выборов не признают.

25 января, за день до выборов, пользователи в Беларуси жаловались на проблемы с использованием VPN-сервисов, а также сообщали о сбое в подключении к отдельным иностранным сайтам — Twitch, Steam, Reddit.

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