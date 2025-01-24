В Ростовской области задержали подозреваемых в похищении участников войны в Украине и вымогательстве у них денег

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали организатора и десятерых участников банды, которых подозревают в похищении военнослужащих, участвующих в войне в Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии спецслужбы, участники группы привлекли двух несовершеннолетних девушек, «специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками для вступления с ними в интимную связь».

«После чего военнослужащих похищали, под угрозой применения насилия, представляясь сотрудниками полиции, требовали денежные средства в размере более трех миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовных дел в отношении военнослужащих по факту вступления в интимную связь с несовершеннолетними», — говорится в сообщении.

ФСБ также утверждает, что члены банды занимались вымогательством денег у предпринимателей в Ростовской области и в аннексированных областях Украины. Для «психологического давления» на жертв подозреваемые привлекли ранее судимого жителя села Крым, который представлялся наемником ЧВК Вагнера. При этом мужчина на самом деле работал охранником в стриптиз-клубе, массажистом и фитнес-тренером.

В отношении фигурантов дела возбудили уголовные дела по статья о похищении человека (часть 2 статьи 126 УК РФ) и вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ). 11 подозреваемых отправлены в СИЗО.