В Курске арестовали бизнесмена по делу о хищении 43 миллионов рублей при строительстве оборонительных сооружений

Ленинский районный суд Курска арестовали директора компании «Торговый дом Курск» Дениса Федорова по обвинению в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на территории области. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Федорова обвиняют в хищении более 43,5 миллиона рублей в составе группы лиц по предварительному сговору.

Выступая в суде, Федоров попросил не отправлять его под стражу. Он заявил, что у его компании есть невыполненные работы по строительству объектов в Курской области и Мариуполе. Если его арестуют, то фирма может сорвать их возведение.

В конце декабря в Курске задержали гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК) при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. Перед этим по этому же делу в СИЗО был отправлен заместитель гендиректора Корпорации развития Курской области Игорь Грабин. Его также обвинили в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

В октябре 2022 года тогдашний глава Курской области Роман Старовойт отчитался о завершении строительства двух линий обороны, пообещав, что до 5 ноября будет готова и третья. В августе 2024 года ВСУ прорвались в Курскую область и заняли часть приграничных территорий.