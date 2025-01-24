Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) подала в Международный уголовный суд (МУС) иск против Александра Лукашенко. В ее заявлении говорится, что такое решение было принято в связи с выдвижением Лукашенко на седьмой президентский срок в условиях продолжающихся репрессий против журналистов в стране. Иск против Лукашенко подан по обвинению в преступлениях против человечности.

В заявлении «Репортеров без границ» отмечается, что в преддверии президентских выборов, которые запланированы в Беларуси на 26 января, государственные СМИ страны «мобилизуют усилия, чтобы внушить людям, что журналисты и независимые СМИ являются „экстремистами“». В частности, упоминается, что в середине января государственный белорусский телеканал ОНТ транслировал интервью трех журналистов белоруской службы «Радио Свобода», осужденных по политическим статьям. «В результате их запугивания и использования монтажа возникает впечатление, что они публично выражают сожаление по поводу своей работы», — добавили в RSF.

«Репортеры без границ» также пишут, что за свой последний президентский срок, начавшийся в 2020 году, после того, как в Беларуси подавили массовые протесты против результатов выборов, Александр Лукашенко «создал систему широкомасштабного и систематического преследования журналистов с целью их ликвидации».

Так, согласно данным RSF и Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), с 2020 по 2024 год в Беларуси преследованию подверглись не меньше 387 независимых журналистов. Всего в стране в 2020 году таких журналистов было около двух тысяч. 43 журналиста по-прежнему находятся в тюрьмах. Еще от 500 до 600 журналистов были вынуждены уехать из Беларуси после того, как Лукашенко в 2020 году вновь объявил себя президентом.

Беларусь среди прочего занимает четвертое место после Китая, Мьянмы и Израиля в списке стран, где в 2024 году арестовали больше всего журналистов, добавляет RSF. Также Беларусь на первом месте среди всех стран по числу заключенных журналистов с учетом численности населения.