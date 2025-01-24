В МИД России не ожидают каких-либо «кардинальных позитивных подвижек» в российско-американских отношениях в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Об этом говорится на сайте ведомства в публикации с ответами на вопросы журналистов к пресс-конференции Сергея Лаврова.

Министерство считает, что отношения Москвы и Вашингтона кардинально не изменятся из-за «сформировавшегося двухпартийного русофобского консенсуса», под которым понимается восприятие России «как экзистенциальной угрозы американской гегемонии».

«Конечно же, мы фиксируем сигналы, поступающие от команды Д. Трампа, как и противоречивые, зачастую эпатажные заявления нового главы государства. Выделяем при этом смелые по американским меркам обещания реанимировать межгосударственный диалог, который при Дж.Байдене фактически был прерван. Посмотрим, что из этого выйдет, однако само по себе стремление наладить прямое общение похвально», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что «обольщаться новым-старым президентом» не собираются, и «иллюзий насчет него не питаем».

«В период его первого срока, вопреки ожиданиям, запущенный Б.Обамой процесс разрушения двусторонних связей только продолжился, а по масштабам введенных антироссийских санкций Д. Трамп превзошел своих предшественников», — заявили в российском ведомстве.

23 января президент США Дональд Трамп, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что хотел бы в ближайшее время встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы завершить войну в Украине. За день до этого он сказал, что установит высокие налоги и пошлины и введет санкции на все, что Россия продает США и другим странам, если сделка о мире с Украиной не будет заключена в скором времени.

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