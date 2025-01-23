Российский актер Юра Борисов в интервью The Variety прокомментировал номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора». Он рассказал, что люди звонят и пишут ему сообщения, а сам он еще не может понять, что чувствует.

«Люди звонят и пишут мне сообщения, и все счастливы. Я не могу понять, что сейчас чувствую», — сказал актер.

Он рассказал, что узнал новость о своей номинации, когда был в машине с семьей.

«Я был в машине со своей семьей. Это было очень забавно, потому что моя номинация была первой, и мое имя назвали первым, и моя жена начала кричать и плакать. Я [не слышал] ничего после этого, ничего из остальных номинаций, потому что она кричала», — сказал Борисов.

Номинанты на премию «Оскар» стали известны 23 января. Борисов номинирован на премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. Он стал первым российским актером, получившим номинацию на премию американской киноакадемии. На «Оскар» в этой номинации также претендуют Киран Калкин (за роль в картине «Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

Читайте также

«Оскар» объявил номинантов Главную новость для российской публики вы и так знаете (ищите по словам «Юра Борисов»). Остальной мир восхищается триумфом «Эмилии Перес»

Читайте также

«Оскар» объявил номинантов Главную новость для российской публики вы и так знаете (ищите по словам «Юра Борисов»). Остальной мир восхищается триумфом «Эмилии Перес»