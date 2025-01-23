В Москве арестовали сотрудника военной прокуратуры, обвиняемого в вывозе с фронта российских военных за взятки

235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал подполковника юстиции, сотрудника военной прокуратуры Объединенной группировки войска Алексея Ахрамешина, обвиняемого в получении взятки (статья 290 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсант».

Ахрамешина задержали в одном из подразделений Центрального военного округа, после чего доставили в Москву.

По версии следствия, получив 200 тысяч рублей, подполковник вывез из зоны боевых действий уроженца Сочи, решившего дезертировать. Ахрамешин включил военнослужащего в заявку на выезд из зоны боевых действий как лицо, участвующее в качестве свидетеля на одном из процессов в суде. Когда военные остановили машину прокурора, тот назвал пароль, что избавило его дальнейших проверок.

Ахрамешин доставил военного в Ростов-на-Дону, откуда того забрали родственники.

Следствие считает, что таких эпизодов в уголовном деле сотрудника военной прокуратуры может быть «не один десяток». Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проверяют документы, которые подполковник оформлял перед поездками в Ростов-на-Дону.

По информации «Коммерсант», арест сотрудника военной прокуратуры «вызвал большой резонанс» в следственных и надзорных органах, так как Алексей Ахрамешин — потомственный сотрудник военной прокуратуры. Его отец Вячеслав возглавлял ряд региональных военных прокуратур, выступал обвинителем на процессах, «связанных с военными преступления в зоне проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе».

«Коммерсант» напоминает об уголовном деле 2001 года в отношении российских десантников, застреливших четырех уроженцев Чечни в селении Алхан-Кала. Гособвинителем по делу выступал Вячеслав Ахрамешин. Суд приговорил военных Алексея Суханова и Дмитрия Магонов к 18 и 15 годам лишения свободы соответственно.