В Госдуме анонсировали «уроки патриотической песни» в российских школах, которые проведут Шаман и Газманов

В российских школах проведут «уроки патриотической музыки», в которых примут участие певцы Шаман, Олег Газманов и Денис Майданов. Об этом заявил депутат Госдумы, член рабочей группы при Минпросвещения РФ Сергей Колунов.

По словам парламентария, с подобной инициативой выступили сами артисты. Ожидается, что такие уроки организуют в феврале-апреле 2024 года.

«Единственное — довольно сложно эти мероприятия свести с гастрольными графиками. Так что, думаю, будем смотреть, в какой город и когда наши артисты едут, и там уже на эти дни искать подходящие школы», — сказал депутат в интервью «Парламентской газете».

Годом ранее Сергей Колунов предлагал расширить школьную программу по музыке «песнями патриотической направленности современных авторов».

По его словам, обновленный список песен, рекомендованных для изучения на уроках музыки в школах, должен быть представлен к маю 2024-го, чтобы уже с нового учебного года его начали использовать в школах.

При этом самого списка Колунов пока не видел. «Я, например, точно знаю, что там будут песни группы „Любэ“ и Олега Газманова. Но если говорить в целом, то работа предстоит очень и очень сложная, потому что, повторюсь, речь идет не о каких-то конкретных исполнителях, а о патриотических композициях в целом. Мне, например, еще на ум сразу же приходят „Подмосковные вечера“. Или „Не надо печалиться“ ВИА „Самоцветы“. Те же песни Шамана вполне могут войти, особенно „Встанем“, которая отозвалась во множестве сердец, почему нет? По этой же причине я даже примерно пока не могу сказать, сколько композиций будет в перечне», — рассказал он.