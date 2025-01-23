В Белгороде возбудили уголовное дело после смерти бездомного, которого медики оставили на остановке

В Белгороде возбудили уголовное дело из-за смерти бездомного мужчины, которого медбратья оставили на автобусной остановке. Об этом сообщает издание Go31 со ссылкой на местную прокуратуру.

Уголовное дело возбуждено по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности).

Прокуратура также отчиталась о проверке городской больницы № 2. Она показала, что в больнице «не было механизма действий на случай, если за медицинской помощью обращаются люди без определенного места жительства, в состоянии опьянения и без показаний к госпитализации, у которых к тому же нет родственников».

Ранее телеграм-канал «Белгород № 1» со ссылкой на подписчика сообщил, что вечером 20 октября на остановке умер бездомный мужчина. По его словам, сотрудники больницы вывезли мужчину на каталке с территории медучреждения. «Они бросили его на остановке, это при том, что он без куртки, а на улице холодина, а он даже сидеть не может. Со слов сотрудницы магазина цветов, это не единичный случай», — рассказывал читатель. Вскоре мужчина умер.

В больнице утверждали, что мужчину доставили в медучреждение в сознании, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его отправили на амбулаторное лечение, посчитав, что в экстренной помощи он не нуждался. В больнице также заявили, что мужчина был пьян. К 10 вечера он попросил медиков о помощи, так как ему надо было добраться до автобусной остановки. По версии больницы, на каталке его довезли до остановки, а спустя два часа его забрала скорая. Его состояние оценили как тяжелое, он был без сознания. Его поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

«К сожалению, несмотря на усилия врачей пациент скончался на следующий день. Предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом», — утверждали в больнице.