Украинскую журналистку Янину Соколовскую, участвовавшую в российских пропагандистских ток-шоу, заочно приговорили в РФ по обвинению в «фейках» об армии

Суд в Москве заочно приговорил к семи с половиной годам колонии украинскую журналистку Янину Соколовскую, обвиненную в распространении «фейков» об армии РФ по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Ей также на четыре года запретили администрировать сайты, сообщает прокуратура Москвы.

По версии следствия, весной 2022 года Соколовская распространяла в телеграм-канале «заведомо ложную информацию о действиях российской армии против мирного населения Украины».

Янина Соколовская проживала в Москве и работала в украинских бюро российских «Известий», «Коммерсанта» и РИА Новости. Она также регулярно участвовала в эфирах российских телеканалов. В частности, Соколовская была гостем программы «60 минут», передачи «Время покажет», ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». С началом полномасштабной российско-украинской войны журналистка уехала с семьей из России в Европу и заняла проукраинскую позицию. Российские власти объявили Соколовскую в розыск и заочно арестовали.