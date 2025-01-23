«Центр защиты прав СМИ»: за 2024 год как минимум 45 российских журналистов подверглись уголовному преследованию

Как минимум 45 российских журналистов стали в 2024 году фигурантами уголовных дел. По сравнению с предыдущим годом это число выросло почти в два раза — в 2023-м уголовному преследованию подверглись 23 российских журналиста, говорится в итоговом докладе «Центра защиты прав СМИ».

Среди статей, по которым в 2024 году возбуждали дела против представителей СМИ, лидируют «неисполнение обязанностей агента» (статья 330.1 УК — ), «распространение фейков об армии» (207.3 УК — ), «участие в экстремистском сообществе» (282.1 УК — ) и «оправдание терроризма» (205.2 УК — ).

В 2024-м стало известно о первом уголовном деле против журналиста по статье 284.1 УК (организация деятельности нежелательной организации). Его фигурантом стал главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Также российские власти возбудили не менее 12 уголовных дел против иностранных журналистов, которые освещали вторжение ВСУ в Курской области (статья 322 УК — незаконное пересечение государственной границы РФ).

За прошлый год российские суды вынесли не менее 27 приговоров по уголовным делам против журналистов (десять из них — заочно). Большинство дел касалось обвинений в военных «фейках» (207.3 УК). Среди осужденных — автор The New Yorker Маша Гессен, писатель и журналист Михаил Зыгарь, бывший главред Republic Дмитрий Колезев, журналист RusNews Роман Иванов, блогер Камикадзе Ди, издатель газеты «Листок» Сергей Михайлов.

Также были осуждены иностранные журналисты: корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович и журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева. В августе 2024-го их освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Западом.

К концу 2024 года в реестре Минюста РФ значились 688 «иноагентов» — среди них были 160 журналистов, 63 медиа и 43 блогера, подсчитала правозащитная организация. При этом власти продолжают ужесточать законодательство об «иноагентах», чтобы усложнить их деятельность.

Кроме того, власти усилили административное преследование за сотрудничество с независимыми СМИ, которые объявлены «нежелательными» организациями в России. По данным «Центра защиты прав СМИ», за прошлый год были вынесены минимум 79 решений по статье 20.33 КоАП. Больше всего протоколов составлили на журналистов «Медузы», а также экспертов или читателей издания. Ранее «Медиазона» сообщала, что за 2024 год российские суды назначили 81 штраф за сотрудничество с «нежелательными» СМИ (45 — за сотрудничество с «Медузой»).

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