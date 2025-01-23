Суд в Великобритании приговорил к 52 годам тюрьмы 18-летнего подростка, убившего трех девочек в танцевальном клубе

18-летнего Акселя Рудакубана, напавшего на детский танцевальный клуб в английском городе Саутпорте летом 2024 года, приговорили к 52 годам тюремного заключения за убийство трех девочек. Такое решение вынес Королевскй суд Ливерпуля, сообщает The Guardian.

20 января судья объявил, Рудакубана получит эквивалент пожизненного заключения. Он не мог быть приговорен к пожизненному заключению, так как на момент совершения преступления ему не исполнилось 18 лет.

Суд признал его виновным в убийстве, покушении на жизнь еще восьми детей и двух взрослых. Рудакубана признал вину по всем пунктам обвинения, в том числе в хранении экземпляра учебного пособия «Аль-Каиды» и изготовлении яда рицина.

29 июля 2024 года Рудакубана с ножом ворвался в детский танцевальный клуб Hope of Hart, где проходило посвященное Тейлор Свифт мероприятие. В результате нападения погибли семилетняя Элси Дот Станкомб, девятилетняя Алиса Дасильва Агиар и шестилетняя Биби Кинг. Еще несколько детей получили ножевые ранения. В полиции считают, что при нападения Рудакубана мог скопировать методы нанесения ударов ножом из пособия «Аль-Каиды».

Прокурор Диана Хир рассказала, что в полицейском участке, в который доставили Рудакубана, нападавший говорил: «Я так рад, что эти дети мертвы. Это делает меня счастливым».

После нападения в нескольких британских городах — Лондоне, Бристоле, Белфасте, Саутпорте, Халле, Ливерпуле, Манчестере — произошли беспорядки и антимигрантские погромы. Демонстранты вступали в столкновения с мигрантами и полицией, громили полицейские участки, магазины и мечети, поджигали различные общественные заведения.

Газета The Telegraph писала, что беспорядки были спровоцированы волной дезинформации, запущенной сайтом Channel3 Now. На этом ресурсе, маскирующимся под американское новостное агентство, было опубликовано фейковое сообщение о том, что нападение на клуб в Саутпорте совершил «17-летний мусульманин, беженец Али Аль-Шакати». Позже суд разрешил публично идентифицировать нападавшего, которым оказался Аксель Рудакубана, родившийся в Кардиффе в 2006 году у выходцев из Руанды и всю жизнь проживший в Великобритании.

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