Бывшего депутата Госдумы, осужденного за организацию убийства Старовойтовой, приговорили еще к 18 годам по делу о тройном убийстве на Кипре

Приморский районный суд Петербурга приговорил бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко к 18 годам лишения свободы по обвинению в тройном убийстве на Кипре в 2004 году (часть 3 статьи 33, пункты «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии обвинения, Глущенко причастен к организации убийства троих человек на Кипре в марте 2004 года. Следствие считает, что у Глущенко была договоренность с братьями Сергеем и Вячеславом Шевченко, согласно которой он должен был обеспечить им прикрытие от других криминальных авторитетов. Однако когда братья отказались от его услуг, Глущенко занялся вымогательством (он требовал 10 миллионов долларов или акции ОАО «Метрополь»), а потом решил убить одного из них, чтобы запугать второго. К убийству он привлек своего знакомого. Тот проник в дом на Кипре, где вместе с Вячеславом Шевченко находились его бизнес-партнер Юрий Зорин и переводчица Валентина Третьякова. Глущенко распорядился убить их тоже.

Защита Глущенко настаивала на его невиновности. Сам он называл дело сфабрикованным. Обвинение запрашивало для Глущенко 24,5 года в колонии строгого режима. Его дело рассматривалось присяжными. В ноябре 2024 года они вынесли вердикт, что Глущенко виновен и не заслуживает снисхождения.

По делу братьев Шевченко Глущенко ранее судили только за вымогательство в особо крупном размере. В 2012 году суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей по этому делу.

Кроме этого, в 2015 году Глущенко осудили на 17 лет колонии строгого режима за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году.

Теперь по совокупности наказаний Глущенко назначено 24 года в исправительной колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей.

Михаилу Глущенко 67 лет, в начале 1990-х он занимался бизнесом (и был известен в криминальной среде под кличкой «Миша Хохол»), с 1995-го в течение четырех лет был депутатом Госдумы от ЛДПР. Убийство Старовойтовой произошло в 1998 году — в период депутатства Глущенко. Лидер партии Владимир Жириновский в начале 2000-х, впрочем, говорил, что Глущенко «политической деятельностью не занимался, в Думе бывал редко, и со Старовойтовой не конфликтовал». Нынешнее дело в отношении Глущенко было зарегистрировано в суде в мае 2022 года.