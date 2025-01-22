«ОВД-Инфо»: ФСБ объявила «террористическими» 172 организации. О 68 из них ничего не известно

В начале января ФСБ опубликовала список из 172 «структурных подразделений» организации «Форум свободных государств постРоссии», которая ранее была объявлена террористической. О 68 из них не нашлось никакой информации, выяснил правозащитный проект «ОВД-Инфо», изучив список.

В список «структурных подразделений», как отмечает «ОВД-Инфо», попали фонды и движения, которые продвигают идеи независимости отдельных регионов России или объединяют активистов из коренных народов — например, «Азиаты России», «Свободная Бурятия», «Свободная Якутия», «Лига свободных наций», «Свободный Идель-Урал» и другие.

При этом правозащитникам не удалось найти информацию о 68 «структурных подразделения» из списка ФСБ. Региональные активисты и специалисты, как пишет «ОВД-Инфо», сомневаются в существовании движений «Орловская Автономная Республика», «Республика Московия» или «Северный союз».

Кроме того, в списке оказалось, например, движение «Белгородская народная республика», о существовании которого неизвестно — скорее всего, это украинский мем о «присоединении» Белгородской области к Украине, обыгрывающий аналогию с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Также в числе «структурных подразделений» — 11 региональных медиа. Представители двух из них, издания Komi Daily и издания «ТатПолит», сообщили, что не имеют отношения к «Форуму свободных государств постРоссии».

Среди остальных «структурных подразделений», как пишет «ОВД-Инфо», 20 военных объединений, участвующих в боевых действиях в составе ВСУ, и пять партизанских движений, устраивающих диверсии в регионах.