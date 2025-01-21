В России объявили «нежелательной» чешскую компанию, чью программу для доступа к смартфонам могли использовать российские полицейские

Генпрокуратура России объявила «нежелательной» на территории России деятельность чешской организации Compelson s.r.o.

По версии генпрокуратуры, эта организация снабжает спецслужбы и правоохранительные органы различных государств, в том числе США, программным обеспечением, позволяющим получать доступ к информации на электронных устройствах, в том числе к удаленным данным, исследовать и анализировать их.

«После начала участники организации передали вооруженным силам и спецслужбам Украины бесплатные лицензии на программы и технические средства. С их помощью осуществляется доступ к информации, содержащейся в мобильных телефонах и смарт-часах, аккаунтах в социальных сетях и „облачных“ хранилищах данных, в автоматическом режиме проводится анализ файлов, контактов, переписки, истории звонков и перемещений владельца устройства», — говорится в заявлении ведомствп.

Наиболее известный продукт Compelson — MOBILedit, используемый для извлечения данных из смартфонов.

В 2019 году основатель компании Душан Кожушник говорил, что продукты Compelson для криминалистической экспертизы содержимого телефонов используются в 162 государствах. В публикации Radio Prague International, которому Кожушник давал интервью, говорилось, что в демократических странах ПО компании используется для раскрытия преступлений, но «в странах с тоталитарным режимом она может быть использована для слежки за людьми».

«Мы предоставляем наше программное обеспечение лишь проверенным партнерам, и нам неизвестно, чтобы какой-либо политический режим им злоупотреблял, хотя у нас нет возможности полностью контролировать эту сферу деятельности», — утверждал Кожушник.

После начала российско-украинской войны компания действительно передала ВСУ лицензии на свою программу MobILedit. Предполагается, что она позволяет украинским военным получать информацию с устройств российских военнослужащих.

«Агентство» обратило внимание, что MOBILedit возможно используется и российскими силовиками. В частности, в феврале 2024 года старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности Восточно-Сибирского института МВД России Алексей Куликов и преподаватель кафедры огневой подготовки Теймураз Кодзов в научном журнале института отмечали популярность MobilEdit в России. «Результаты исследования практики деятельности ОВД показывают, что наиболее популярными программными инструментами среди оперативных подразделений ОВД являются MOBILedit и [российская программа] „Мобильный криминалист“», — говорилось в статье.

При этом еще в 2015 году старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности этого же вуза Владимир Батоев в статье для «Вестника Академии Следственного комитета» называл MOBILedit среди программ, которые могут привести «качественному улучшению информационного обеспечения деятельности оперативных подразделений ОВД».

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