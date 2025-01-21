Со дна Байкала убрали статую рыцаря с рындой

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура отчиталась о завершении проверки, которая проводилась из-за размещения на дне Байкала двухметровой статуи рыцаря.

В сообщении говорится, что после вмешательства ведомства «указанный объект извлечен из озера».

Другие подробности не приводятся.

О том, что на дне Байкала появилась статуя рыцаря с рындой, стало известно 14 января. СМИ писали, что иркутский дайвер Марк Кисурин обнаружил в районе Листвянки в 40 метрах от берега рыцарские доспехи с рындой в руках. Позже сообщалось, что «арт-объект» установил дайв-центр «Аква-ЭКО» 7 декабря.

В «Аква-ЭКО» сначала заявили, что никакой экологической опасности статуя рыцаря не несет. Но затем руководитель «Аква-ЭКО» Андрей Барановский сказал, что компания не имеет отношения к статуе.