Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончание российско-украинской войны будет «официальной политикой» США при Трампе

Новый госсекретарь США Марко Рубио, кандидатуру которого на этом посту сенат официально утвердил 21 января, заявил, что окончание российско-украинской войны будет «официальной политикой» США при Дональде Трампе.

«Это война. Это конфликт, который начала Россия, но теперь это тупик затяжного кровавого конфликта, который невероятно разрушителен — я бы поспорил, для кого, для России или для Украины, но Украина платит большую цену. <…> Мы хотим сделать все возможное, чтобы прекратить этот конфликт», — сказал Рубио в программе CBS Mornings.

По его словам, новая администрация Белого дома намерена прекратить этот конфликт не для того, чтобы он возобновился через два, три или четыре года, а хочет обеспечить стабильность надолго.

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