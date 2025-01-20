Иранского рэпера приговорили к смертной казни по обвинению в оскорблении пророка

Суд в Иране приговорил рэпера Амира Хоссейна Магсудлу (известен как Tataloo) к смертной казни по обвинению в богохульстве и оскорблении пророка, пишет The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Издание отмечает, что рэпер прославился, критикуя действия иранского режима, однако в 2017 году занял проправительственную позицию и призывал иранцев голосовать за лидера консерваторов Ибрагима Раиси на выборах президента.

37-летний Магсудлу с 2018 года жил в Стамбуле, но в декабре 2023 года власти Турции передали его иранской полиции. Сообщалось, что его задержали по запросу Ирана в Интерпол. До этого музыканта также судили по обвинениям в «пропаганде проституции», «антииранской пропаганде» и публикации «непристойного контента».

Приговор не окончательный и все еще может быть обжалован, пишет The Guardian. При этом в суде, как отмечает портал Iran Insight, заявили, что окончательный вердикт по делу Магсудлу еще не вынесен, и недавно он «получил право на снисхождение в соответствии с правовыми положениями».